"Эвертон" подал апелляцию на решение о снятии 10 очков в чемпионате Англии

ТАСС, 1 декабря. Футбольный клуб "Эвертон" направил апелляцию в Английскую премьер-лигу (АПЛ) на решение о снятии 10 очков в чемпионате страны за нарушения правил финансового фейр-плэй. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Футбольный клуб "Эвертон" сегодня подал председателю судебной коллегии АПЛ апелляцию на решение комиссии премьер-лиги о снятии с клуба 10 очков. Теперь для рассмотрения дела будет назначена апелляционная комиссия", - говорится в сообщении "Эвертона".

"Эвертон" был оштрафован на 10 очков за то, что клуб понес убытки в размере 124 млн (около €142 млн) за период с сезона-2019/20 по сезон-2021/22. Правила устойчивого развития лиги допускают убытки не более 105 млн (около €120 млн) за трехлетний период. Решение вынесла независимая комиссия, члены которой назначаются независимым председателем судебной коллегии лиги. Разбирательства комиссии носят конфиденциальный характер и рассматриваются в частном порядке.