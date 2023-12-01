УЕФА осудил поведение фанатов польской «Легии»

УЕФА осудил поведение фанатов «Легии» перед матчем Лиги конференций с «Астон Виллой» в Бирмингеме
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил болельщиков варшавской «Легии», которые подрались с полицией Бирмингема перед матчем группового этапа Лиги конференции с местной «Астон Виллой», сообщает Daily Mail.
Встреча группы E прошла в четверг в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Перед началом игры фанаты польской команды вступили в столкновения с полицией, в результате которых пострадали трое сотрудников правопорядка. Отмечается, что болельщики «Легии» использовали файеры.
— УЕФА решительно осуждает неприемлемое насилие, которое произошло вокруг матча «Астон Вилла» — «Легия». УЕФА находится в процессе сбора всех официальных отчетов об игре, прежде чем принять решение о возможных дальнейших мерах, — говорится в сообщении.
Матч начался без задержки, однако ни один фанат польской команды не был допущен на арену. Полиция сообщила, что по итогам столкновений были арестованы 46 фанатов польской команды.
Перед игрой «Легия» на сайте сообщила, что в связи с действиями принимающей стороны ее официальная делегация, совет директоров, а также владелец и президент клуба Дариуш Миодуски не будут присутствовать на трибунах стадиона «Вилла Парк». «Легия» подчеркнула, что «Астон Вилла» отказалась соблюдать правила соревнований УЕФА, не выделив предусмотренный пул билетов для болельщиков гостей».