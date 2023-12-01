УЕФА осудил поведение фанатов польской «Легии»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил болельщиков варшавской «Легии», которые подрались с полицией Бирмингема перед матчем группового этапа Лиги конференции с местной «Астон Виллой», сообщает Daily Mail.

Встреча группы E прошла в четверг в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Перед началом игры фанаты польской команды вступили в столкновения с полицией, в результате которых пострадали трое сотрудников правопорядка. Отмечается, что болельщики «Легии» использовали файеры.

— УЕФА решительно осуждает неприемлемое насилие, которое произошло вокруг матча «Астон Вилла» — «Легия». УЕФА находится в процессе сбора всех официальных отчетов об игре, прежде чем принять решение о возможных дальнейших мерах, — говорится в сообщении.

Матч начался без задержки, однако ни один фанат польской команды не был допущен на арену. Полиция сообщила, что по итогам столкновений были арестованы 46 фанатов польской команды.