Матч «Спартака» и «Крыльев Совета» могут перенести

Матч 18-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов», который запланирован на 9 декабря, могут перенести из-за погодных условий. На этот день прогнозируются сильные морозы минус 21-26 градусов.

Напомним, что, регламент Премьер-лиги запрещает игру при температуре ниже минус 15 градусов, но допускает ее перенос в таких случаях. При этом измерение температуры должно происходить за час до матча.

Также под вопросом находится игра «Локомотива» с «Ахматом», назначенная на 8 декабря. Ожидается, что в этот день столбики термометров опустятся до минус 17 градусов.

Директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов, комментируя возможность переносов игр в беседе с Metaratings.ru, заявил, что принимать решение по данному вопросу должен главный судья.