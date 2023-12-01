В "Спартаке" прокомментировали риск переноса матча с "Крыльями Советов"

- Как и все, следим за прогнозом погоды, учитываем его в тренировочном процессе. Что касается возможного переноса, то есть установленный порядок, прописанный в регламенте. Этим и будем руководствоваться. А пока все мысли - о матче в Грозном, - передает слова Зеленова Metaratings.ru.

Матч 18 тура Российской премьер-лиги"Спартак" -"Крылья Советов" должен пройти в 9 декабря на московской "Открытие Банк Арене", стартовый свисток запланирован на 14:00 по столичному времени. По некоторым прогнозам погоды, температура в Москве в этот день может опуститься ниже -15 градусов по Цельсию. В соответствии с регламентом проведения соревнований, при понижении температуры воздуха ниже этой отметки матч может быть перенесен.