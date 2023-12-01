Дмитрий Парфенов стал главным тренером казахстанского «Актобе»

Напомним, Дмитрий Парфёнов покинул подмосковную «Родину» 10 октября. 49-летний специалист возглавил команду летом прошлого года. В сезоне 2022/2023 «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге и получила право сыграть в стыковых матчах за место в РПЛ, однако уступила «Пари НН» по сумме двух встреч и не смогла выйти в высший российский дивизион. Прежде Парфёнов работал с такими клубами, как тульский «Арсенал», «Урал», «Тосно» и ивановский «Текстильщик». «Актобе» в завершившемся сезоне чемпионата Казахстана занял третье место, набрав 50 очков.