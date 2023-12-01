Тюкавин продлил контракт с «Динамо»

Нападающий Константин Тюкавин продлил контракт с московским «Динамо». Новое соглашение сторон рассчитано до 2028 года, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников. - Чемпионат.ком

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Тюкавин является воспитанником «Динамо». За «бело голубых» он провел 112 игр, забил 31 гол и сделал 11 результативных передач. В этом сезоне он провел 21 матч и забил 8 мячей. - Матч ТВ

Тюкавину 21 год, он является воспитанником "Динамо" и выступает за основную команду бело-голубых с 2020 года. - ТАСС