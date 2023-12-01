Быстров: задача иностранных тренеров РПЛ — быстро обанкротить клуб и свалить

«Почему иностранцам можно говорить все что угодно? Абаскаль приходит и говорит: «Желтая карточка повлияла на все». А мы сидим и хаваем.



Вот «Локомотив», например, ошибся. Привел иностранца, который потом даже «Манчестер Юнайтед» развалил. Люди что сделали? Спокойненько закончили и уехали. Никакого шума.



Задача — не выстроить какую то систему, а быстро и четко обанкротить этот клуб и свалить», — сказал Быстров.