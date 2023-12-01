Быстров: задача иностранных тренеров РПЛ — быстро обанкротить клуб и свалить

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал российские клубы за приглашение иностранных тренеров. Его слова передает «Матч ТВ».
«Почему иностранцам можно говорить все что угодно? Абаскаль приходит и говорит: «Желтая карточка повлияла на все». А мы сидим и хаваем.
Вот «Локомотив», например, ошибся. Привел иностранца, который потом даже «Манчестер Юнайтед» развалил. Люди что сделали? Спокойненько закончили и уехали. Никакого шума.
Задача — не выстроить какую то систему, а быстро и четко обанкротить этот клуб и свалить», — сказал Быстров.
После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первой на вторую позицию в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича уступили «Уралу» 1:3. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0. Тройку лидеров замыкает «Динамо». Бело-голубые обыграли ЦСКА со счетом 3:2.
До зимней паузы в РПЛ будет сыгран еще два тура. Затем чемпионат возобновится в марте 2024 года.