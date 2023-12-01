Главный тренер «Динамо» высказался о заинтересованности в Кокорине

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном трансфере форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина в столичный клуб. Об этом сообщает Sport24.

По словам специалиста, у него отсутствует заинтересованность в этом игроке.

«У меня сейчас достаточно хороших футболистов: Бителло, Карраскаль, Нгамале, Тюкавин. Для Кокорина сейчас просто нет места в "Динамо"», — заявил Личка.

Ранее 1 декабря главный тренер Ариса Алексей Шпилевский оценил форму Кокорина. По словам специалиста, игрок не набрал в полной мере оптимальные кондиции.