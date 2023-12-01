«ПСЖ» выйдет на матч Лиги 1 в форме с фамилиями футболистов на корейском языке

Футболисты «ПСЖ» сыграют в специальной форме в матче 14 го тура чемпионата Франции с «Гавром».

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Встреча пройдет в Гавре в воскресенье, 3 декабря, и начнется в 15:00 (мск).

Как сообщается на официальном сайте парижан, фамилии игроков «ПСЖ» в предстоящей игре будут написаны на корейском языке. Также в Сеуле, в столице Южной Кореи, пройдет специальное мероприятие для болельщиков.