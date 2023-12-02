Месси об отношении к нему до победы на ЧМ: мне было плохо

Футболист Лионель Месси рассказал, что его критиковали в Аргентине до победы на чемпионате мира 2022 года, передает ESPN.

Месси рассказал о жесткой критике в его адрес
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"Мне было плохо, как и моей семье и людям, которые любят меня. Критики в Аргентине были крайне несправедливы по отношению к целому поколению футболистов. Они говорили обо мне плохо. Но я не злопамятный", - сказал Месси.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. В решающем матче Аргентина в серии пенальти обыграла Францию. Сейчас его команда борется за выход на чемпионат мира 2026 года. Аргентина лидирует по 15 матчей.

Нападающий перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. Сейчас в МЛС пауза. Новый сезон стартует в 2024 году.

30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем "Золотого мяча". В голосовании он обогнал нападающих "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда и "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

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