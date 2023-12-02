Семак рассказал, что изменилось в российском судействе

«С бровки моменты воспринимаются более эмоционально, чем потом при просмотре повторов. Иногда судьи тоже ошибаются. Мне кажется, что в последнее время стало больше спорных ситуаций, касающихся трактовки тех или иных эпизодов», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».