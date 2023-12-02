Капитан сборной Аргентины Месси заявил, что добился всего в футболе

«Это самое желанное событие. Каждый мечтает о великом, и нет ничего лучше, чем стать чемпионом со своей сборной. Мне посчастливилось выиграть все на клубном уровне с «Барселоной», а также на индивидуальном уровне. Не хватало только этого. Мало кто из футболистов может сказать, что добился всего. Слава Богу, я один из них», — заявил форвард «Интер Майами».