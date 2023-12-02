Андрей Тихонов назвал Тюкавина одним из лучших футболистов России

— Его сезон складывается хорошо. Надо отдать Тюкавину должное, он долго сидел в запасе, выходил на замену, но приносил пользу и дождался своего шанса. Тренеру ничего не оставалось, как ставить его в состав, когда он начал регулярно забивать. Он становился всё лучше и лучше. Это один из лучших наших нападающих, который умеет здорово открываться. Любой клуб РПЛ с удовольствием приобрел бы Тюкавина, — сказал Тихонов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.