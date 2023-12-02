Андрей Тихонов назвал Тюкавина одним из лучших футболистов России
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР высказался о текущей форме нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
В пятницу форвард продлил контракт с «бело голубыми» до лета 2028 года.
— Его сезон складывается хорошо. Надо отдать Тюкавину должное, он долго сидел в запасе, выходил на замену, но приносил пользу и дождался своего шанса. Тренеру ничего не оставалось, как ставить его в состав, когда он начал регулярно забивать. Он становился всё лучше и лучше. Это один из лучших наших нападающих, который умеет здорово открываться. Любой клуб РПЛ с удовольствием приобрел бы Тюкавина, — сказал Тихонов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.
На счету 21 летнего Тюкавина 8 голов и 5 результативных передач в 21 матче во всех турнирах в текущем сезоне. Встречу 17 го тура МИР РПЛ «Динамо» — «Рубин» смотрите 4 декабря в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» (с 19:15 мск) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 19:25), а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.