Личка заявил, что отказался бы от сборной России

«Думаю, что не дорос до уровня сборной России. Не думаю об этом. Если бы мне пришло предложение возглавить сборную Чехии, я бы ответил отказом. Если предложат тренировать вашу национальную команду, тоже откажу. Пока что я хочу работать на клубном уровне, сконцентрирован на этой работе», – заявил чешский специалист.