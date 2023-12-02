В ПСЖ высоко оценили игру российского футболиста

«В полузащите тандем Абдулайе Туре — Далер Кузяев является одним из ключевых элементов системы, созданной нормандским клубом. Первый из них выполняет прежде всего оборонительную функцию, поскольку является игроком «Гавра», который совершает больше всего отборов мяча. Что касается Далера Кузяева, то российский футболист является настоящим техническим лидером своей команды», — говорится в превью.

Кузяев подписал контракт с «Гавром» 12 июля. Соглашение действует до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за петербургский «Зенит». На его счету 13 матчей за французский клуб в Лиге 1, в которых он забил два мяча. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кузяева составляет €10 млн.