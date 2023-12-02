УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.
Решение организаций было обусловлено ситуацией на Украине. Российская сборная не выступила в прошлом розыгрыше Лиги наций, из-за чего опустилась из дивизиона В в дивизион С.