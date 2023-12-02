Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.