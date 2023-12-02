Объявлен призовой фонд Евро-2024

Максимальная сумма, которую сборная может получить за победу на чемпионате Европы 2024 года, составляет € 28,25 млн. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Общий призовой фонд Евро 2024 составит € 331 млн (такой же призовой фонд был и на Евро 2020). За участие в турнире каждая команда получит € 9,25 млн, за победу в матче — € 1,0 млн, за ничью — € 500 тыс. За выход в плей офф полагается около € 1,5 млн, за проход в четвертьфинал — € 2,5 млн, за выход в полуфинал — € 4 млн.