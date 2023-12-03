Головин вошел в тройку лучших полузащитников-бомбардиров Европы

Российский футболист «Монако» Александр Головин является одним из трех лучших полузащитников в пяти сильнейших европейских лигах по количеству забитых мячей. Об этом сообщает Transfermarkt.

Хавбек французского клуба занимает третье место в данном рейтинге. Сейчас его опережает итальянский полузащитник «Монцы» Андреа Кольпани, забивший шесть мячей, а также английский футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем, на счету которого уже 11 голов.

Головин перебрался в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. Контракт с «Монако» рассчитан до 30 июня 2026 года.