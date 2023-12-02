Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги 1 с «Монпелье»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку на матч с «Монпелье».

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Игра 14-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Монпелье» состоится в воскресенье, 3 декабря, и начнётся в 17:00 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Луи II» в Фонвьее, Монако. Главным арбитром встречи будет Жереми Стина, а помогать ему будут Кристоф Муйссе и Франсуа Будикиян. После 13 туров нынешнего сезона Лиги 1 «Монако» располагается на третьем месте турнирной таблицы, набрав 24 очка.