Во время жеребьевки группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года, прошедшей в Германии, были слышны протяжные женские стоны.

Церемония при этом не была прервана из-за инцидента — ведущие просто продолжили с улыбками на лицах, передает «Матч ТВ».

Будущий турнир станет 17-м розыгрышем чемпионата Европы по футболу. Соревнование проводится каждые четыре года среди национальных сборных, которые входят в состав Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 27 сентября 2018 года было объявлено, что турнир пройдет в Германии. Действующим победителем ЧЕ является Италия.

По итогам жеребьевки хозяйка турнира Германия попала в группу А. Вместе с ней в «корзине» оказались сборные Венгрии, Швейцарии и Шотландии. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах ФРГ.

При этом Союз европейских футбольных ассоциаций не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25. Этот турнир является частью отбора на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.