Экс-футболист Мостовой заявил, что не пойдет тренировать "Сочи"

"Хотел бы возглавить "Сочи"? Нет. Потому что это 16-е место, какой это шанс?" - сказал Мостовой.

В воскресенье, 3 декабря, "Сочи" объявил об увольнении Александра Точилина с поста главного тренера. Исполнять обязанности главного тренера команды в заключительном матче календарного года против "Оренбурга" 10 декабря будет Денис Клюев. "Сочи" проиграл четыре из пяти последних матчей и расположился на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе десять очков. В текущем розыгрыше чемпионата сочинцы в 17 матчах одержали три победы и один раз сыграли вничью.