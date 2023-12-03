Стали известны причины женских стонов во время церемонии жеребьевки Евро-2024
Причиной женских стонов во время жеребьевки Евро-2024 стал розыгрыш.
В субботу прошла жеребьевка финальной части чемпионата Европы по футболу 2024 года. Во время церемонии в зале звучали женские стоны, что вызвало скандал.
Звуки начали звучать во время распределения команд из четвертой корзины. Ведущий на это отреагировал с юмором, а позже была названа причина произошедшего.
В соцсетях блогер Дэниэл Джарвис рассказал о том, что это был пранк, который устроил он. Блогер оставил в зале телефон, на котором в качестве рингтона установил стоны, а позже позвонил на него.