Стали известны причины женских стонов во время церемонии жеребьевки Евро-2024

Причиной женских стонов во время жеребьевки Евро-2024 стал розыгрыш.

В субботу прошла жеребьевка финальной части чемпионата Европы по футболу 2024 года. Во время церемонии в зале звучали женские стоны, что вызвало скандал.

Звуки начали звучать во время распределения команд из четвертой корзины. Ведущий на это отреагировал с юмором, а позже была названа причина произошедшего.