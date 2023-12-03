Нагорных оценил влияние Дзюбы на игру «Локомотива»

«Много ли от Дзюбы зависит в матче с «Зенитом»? Артем Дзюба является лидером команды — опытный человек, настоящий спортсмен, заряжен на борьбу. Конечно, в сочетании с нашими другими молодыми амбициозными игроками мы создаем очень мощный коллектив. И роль Артем в нем велика», — цитирует Нагорных ТАСС.