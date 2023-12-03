Нагорных оценил влияние Дзюбы на игру «Локомотива»
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о влиянии нападающего Артема Дзюбы на железнодорожный клуб.
«Много ли от Дзюбы зависит в матче с «Зенитом»? Артем Дзюба является лидером команды — опытный человек, настоящий спортсмен, заряжен на борьбу. Конечно, в сочетании с нашими другими молодыми амбициозными игроками мы создаем очень мощный коллектив. И роль Артем в нем велика», — цитирует Нагорных ТАСС.
Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента. Контракт футболиста с железнодорожниками действует до 30 июня 2024 года с возможностью продления на еще один сезон.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 3,5 миллиона евро.
В текущем сезоне 35-летний форвард поучаствовал в 18 играх «Локомотива», забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
После 16 туров «Локомотив» занимает 8-е место в РПЛ с 25 очками. Лидирует «Зенит» с 33 очками.
Сегодня, 3 декабря, «Локомотив» примет на своем поле «Зенит». Начало встречи – 16:30 по московскому времени.