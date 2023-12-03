Нойер будет основным вратарем сборной Германии на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Германии видит именно голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера в качестве основного вратаря немецкой национальной команды на домашнем чемпионате Европе 2024 года, а не вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штега. Об этом сообщает Bild.

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По информации источника, несмотря на долгое восстановление Нойера от тяжёлой травмы, тренерский штаб Юлиана Нагельсмана по-прежнему рассматривает 37-летнего голкипера в качестве первого номера в сборной.

Напомним, ранее Нойер сообщил, что он не собирается заканчивать карьеру в немецкой национальной команде.