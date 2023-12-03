Две девушки обвинили неназванного игрока АПЛ в изнасиловании

Неназванный футболист английской Премьер-лиги, который в прошлом году был обвинён в изнасиловании трёх женщин, заподозрен в насилии над ещё двумя представительницами женского пола. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, эти две девушки также заявляют, что игрок их изнасиловал. Они утверждают, что неназванный футболист совершил в отношении них насильственные действия уже после того, как полиция начала расследование против него, обусловленное заявлениями других пострадавших. Девушки настаивают, что подобной ситуации можно было избежать, если бы игрок был взят под стражу сразу же после первых обращений в правоохранительные органы.