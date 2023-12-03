«МЮ» проиграл «Ньюкаслу» три матча подряд впервые за 101 год
«Ньюкасл» впервые за 100 лет выиграл у «Ман Юнайтед» три матча подряд.
Вчера команда Эдди Хау дома обыграла манкунианцев в 14-м туре АПЛ – 1:0.
В последний раз «Манчестер Юнайтед» обыгрывал «Ньюкасл» 26 февраля в Кубке лиги – 2:0. С тех пор «сороки» победили с таким же счетом в АПЛ, затем разгромили «МЮ» в Кубке лиги (3:0), а теперь выиграли с минимальным счетом.
Как пишет Squawka, «Ньюкасл» с 1922 года не выигрывал у «Ман Юнайтед» три матча подряд.
«МЮ» проиграл «Ньюкаслу» три матча подряд впервые за 101 год
Лука Дончич оформил трипл-дабл после рождения ребенка – 36 очков, 18 передач, 15 подборов – и вышел на 9-е место в истории
Джулия Робертс рассказала, как начала болеть за «МЮ»: «Мы с детьми стали смотреть футбол по ТВ, стали как одержимые». Поддерживающий «Астон Виллу» Том Хэнкс ответил: «Любой может болеть за них»