«МЮ» проиграл «Ньюкаслу» три матча подряд впервые за 101 год

В последний раз «Манчестер Юнайтед» обыгрывал «Ньюкасл» 26 февраля в Кубке лиги – 2:0. С тех пор «сороки» победили с таким же счетом в АПЛ, затем разгромили «МЮ» в Кубке лиги (3:0), а теперь выиграли с минимальным счетом.