Пиняев жестко высказался о критике со стороны СМИ из-за спада

Сергей Пиняев жёстко высказался о критике со стороны СМИ из-за спада
Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о критике в свой адрес со стороны СМИ по ходу нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.
«Ожиданий, наверное, было слишком много. И СМИ оказывают медвежью услугу — сначала носят на руках, а после неудачного периода не вспоминают о том, что этому возрасту свойственна нестабильность. До моего гола в Самаре считали, сколько матчей не забивал, а потом, после гола, перестали что-либо писать и говорить. К сожалению для СМИ, я не дал повода снова написать про себя статью, — думаю, они очень жалеют об этом», — приводит слова Пиняева «РБ Спорт».
Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Пиняев провёл 17 матчей в составе «Локомотива», в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.