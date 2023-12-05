Полузащитник «Манчестер Юнайтед» заинтересовал «Барселону»

По информации источника, Донни является одним из возможных вариантов усиления команды Хави, которая ранее потеряла хавбека Гави с травмой крестообразных связок колена. При этом отмечается, что сам ван де Бек хотел бы покинуть «Манчестер Юнайтед», в то время как «Барселона» испытывает некоторые сомнения относительно его кандидатуры. Ещё одним клубом, который проявляет интерес к нидерландцу, является туринский «Ювентус».