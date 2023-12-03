Работники стадиона ЦСКА очищают площадь ворот «Ростова» от снега прямо во время матча

В эти минуты проходит встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Ростовом». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Сотрудники московского клуба очищают площадь ворот команды Валерия Карпина от снега прямо во время матча.

В первом круге текущего сезона РПЛ матч между этими командами завершился результативной ничьей — 3:3. В прошедшую среду, 29 ноября, «Ростов» и ЦСКА сыграли в рамках первого матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Соперники снова не сумели выявить победителя — 1:1.