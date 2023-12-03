«Зенит» уступил «Локомотиву» в матче 17-го тура РПЛ

«Локомотив» на своем поле победил «Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1.

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Три главных факта

1. Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил 13-й гол в текущем сезоне РПЛ. 26-летний колумбиец идет на первом месте в списке бомбардиров национального первенства. Лучший сезон в РПЛ Кассьерра провел в составе «Сочи» в сезоне 2021/2022. Тогда форвард забил 14 голов.

2. «Зенит» прервал серию из шести матчей без поражений. Всего в 17 турах команда Сергея Семака одержала 10 побед, трижды сыграла вничью и проиграла в четырех матчах. Также сине-бело-голубые уступили «Краснодару» первую строчку в РПЛ.

3. «Локомотив» продлил серию из четырех матчей без поражений в чемпионате России: две победы и две ничьи. Коллектив Михаила Галактионова поднялся на шестую строчку в национальном первенстве.

РПЛ. 17-й тур

«Локомотив» – «Зенит» – 3:1