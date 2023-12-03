«Зенит» уступил «Локомотиву» в матче 17-го тура РПЛ
«Локомотив» на своем поле победил «Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1.
Три главных факта
1. Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил 13-й гол в текущем сезоне РПЛ. 26-летний колумбиец идет на первом месте в списке бомбардиров национального первенства. Лучший сезон в РПЛ Кассьерра провел в составе «Сочи» в сезоне 2021/2022. Тогда форвард забил 14 голов.
2. «Зенит» прервал серию из шести матчей без поражений. Всего в 17 турах команда Сергея Семака одержала 10 побед, трижды сыграла вничью и проиграла в четырех матчах. Также сине-бело-голубые уступили «Краснодару» первую строчку в РПЛ.
3. «Локомотив» продлил серию из четырех матчей без поражений в чемпионате России: две победы и две ничьи. Коллектив Михаила Галактионова поднялся на шестую строчку в национальном первенстве.
РПЛ. 17-й тур
«Локомотив» – «Зенит» – 3:1
Голы: Кержаков, 8, автогол (0:1); Кассьерра, 41 (1:1); Глушенков, 59 (2:1); Тикнизян, 88 (3:1).