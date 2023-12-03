Дзюба назначен капитаном «Локомотива» на матч с «Зенитом»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба выведет свою команду с капитанской повязкой на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Напомним, 35-летний Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. За это время нападающий в 249 матчах забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга Дзюба выиграл 10 трофеев.

В матче первого круга текущего сезона РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» со счётом 2:1. В составе железнодорожников отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян, а единственный гол сине-бело-голубых забил Матео Кассьерра.