Начало матча между «Локомотивом» и «Зенитом» отложено

Начало матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» на полчаса отложено из-за снегопада. Об этом сообщает РИА Новости.

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Начало матча было запланировано на «РЖД Арене» в 16:30 по московскому времени. В столице 3 декабря зафиксирован сильный снегопад. Ранее под угрозой переноса был московский матч между ЦСКА и «Ростовом». В итоге встреча состоялась и завершилась победой красно-синих со счетом 2:0 благодаря голам Чалова и Мендеса.