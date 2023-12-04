Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Монпелье»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был признан лучшим игроком матча 14-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (2:0) по версии болельщиков «монегасков».

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Напомним, в матче с «Монпелье» российский полузащитник установил ряд личных статистических достижений. За матч Головин сделал рекордные за время выступлений во французском чемпионате 99 касаний, а также восемь передач под удар. Последнее достижение также является повторением рекорда этого сезона среди всех игроков во Франции.