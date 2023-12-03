Валерий Карпин: надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении минувшего матча Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0) в условиях сильного снегопада.
«Чего тут говорить? Понравился вам футбол? Это не футбол. Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Это не футбол. Я не знаю, кто принял это решение. Для чего переходили на осень-весна? Чтобы на такую хрень смотреть.
Сегодня происходило убийство футбола. Кому это надо? Иностранцам думаете нравится в такую погоду играть?», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Ростов» после аналогичного количества туров заработал 20 очков и расположился на десятой строчке.