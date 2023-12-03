«Это убийство футбола». Карпин о решении провести матч в снегопад

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал футбольных функционеров за решение провести матч между ЦСКА и «Ростовом» в сильный снегопад. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, «Ростов» уступил ЦСКА в матче 17-го тура Российской премьер-лиги со счетом 0:2. Матч прошел с использованием оранжевых мячей, специально предназначенных для игры в снежную погоду.

Карпин пояснил, что не знает, кто принимал решение, но сомневается в умственных способностях этого человека. Он добавил, что его не привлекли к дискуссии по этому вопросу.

«То, что вы увидели [на поле], это убийство футбола», — подчеркнул тренер.