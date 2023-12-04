В РПЛ извинились перед болельщиками «Спартака» и «Балтики»

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками, которые наблюдали матч «Балтика» — «Спартак». Это недоработка лиги, наша ошибка. Мы заранее не предусмотрели. Можно ссылаться на решение, ситуацию с Nike. Всегда есть возможность найти альтернативные варианты. Оперативно отреагировали, нашли мячи, предоставили всем командам», — сказал Алаев в эфире «Матч ТВ».