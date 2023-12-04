В РПЛ извинились перед болельщиками «Спартака» и «Балтики»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о ситуации с мячами на матче «Балтики» и «Спартака» в 16 туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Хотелось бы извиниться перед болельщиками, которые наблюдали матч «Балтика» — «Спартак». Это недоработка лиги, наша ошибка. Мы заранее не предусмотрели. Можно ссылаться на решение, ситуацию с Nike. Всегда есть возможность найти альтернативные варианты. Оперативно отреагировали, нашли мячи, предоставили всем командам», — сказал Алаев в эфире «Матч ТВ».
Во время матча этих команд в предыдущем туре РПЛ не предусмотрела использование яркого мяча, несмотря на сильный снегопад в Калининграде. Встреча закончилась победой «Спартака» со счетом 2:0.
После 17 туров РПЛ лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Спартак» идет на седьмом месте, «Балтика» расположилась на предпоследнем.