Аршавин заявил, что "Зенит" надломился после второго гола "Локомотива"

Заместитель генерального директора "Зенита", бывший футболист Андрей Аршавин объяснил, с чем связано поражение петербургской команды от московского "Локомотива" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), и заявил, что поле в Москве было подготовлено хорошо. Его слова приводит ТАСС.
"В целом "Зенит" первый тайм контролировал, даже несмотря на то, что 1:1 было. Но во втором тайме, к сожалению для нас, хорошее исполнение стандарта — и все, после этого, мне кажется, психологически как-то "Зенит" чуть надломился и мало создавал опасности, чтобы сравнять", - заявил Аршавин.
"Железнодорожники" выиграли матч со счетом 3:1. Встреча должна была начаться в 16:30 по московскому времени, однако из-за сильного снегопада в столице матч стартовал в 17:00. В отличие от матча ЦСКА и "Ростова", который был сыгран днем, работникам "РЖД Арены" удалось очистить поле от снега. После 17 туров РПЛ "Локомотив", набрав 28 очков, делит четвертое место с "Динамо" и ЦСКА. "Краснодар" благодаря победе над "Оренбургом" вернулся на первую строчку. "Зенит" сместился на вторую позицию. Третьими идут "Крылья Советов".