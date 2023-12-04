Аршавин заявил, что "Зенит" надломился после второго гола "Локомотива"

"В целом "Зенит" первый тайм контролировал, даже несмотря на то, что 1:1 было. Но во втором тайме, к сожалению для нас, хорошее исполнение стандарта — и все, после этого, мне кажется, психологически как-то "Зенит" чуть надломился и мало создавал опасности, чтобы сравнять", - заявил Аршавин.