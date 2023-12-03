Карпину грозит четырехматчевая дисквалификация за оскорбление судей
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин за оскорбления в адрес судей матча с ЦСКА может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей. Об этом сообщает "Матч ТВ".
После матча с ЦСКА Карпин раскритиковал лиц, принимавших решение о проведении матча против ЦСКА в сильный снегопад.
"А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот?", - сказал тренер "Ростова".
Перед стартом главный судья Рафаэль Шафеев разрешил проведение игры. Во время матчи сотрудники стадиона с помощью лопат расчищали штрафную и вратарскую линии, до игры на поле работала техника. Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.
После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набрав 28 очков, делит четвертое место с "Динамо" и "Локомотивом". Лидерство вновь захватил "Краснодар", который обыграл "Оренбург" со счетом 3:1. "Зенит" после поражения от "железнодорожников" скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают "Крылья Советов".