Карпину грозит четырехматчевая дисквалификация за оскорбление судей

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин за оскорбления в адрес судей матча с ЦСКА может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей. Об этом сообщает "Матч ТВ".

После матча с ЦСКА Карпин раскритиковал лиц, принимавших решение о проведении матча против ЦСКА в сильный снегопад.

"А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот?", - сказал тренер "Ростова".

Перед стартом главный судья Рафаэль Шафеев разрешил проведение игры. Во время матчи сотрудники стадиона с помощью лопат расчищали штрафную и вратарскую линии, до игры на поле работала техника. Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.