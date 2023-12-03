Дзюба рассказал, почему не хочет общаться с журналистами

Форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба после матча чемпионата России с петербургским «Зенитом» рассказал, почему отказывается общаться с представителями СМИ.

Нападающий в конце ноября после игры с «Крыльями Советов» (3:3) заявил, что «закончил с вами, журналистами». В воскресенье «Локомотив» обыграл дома «Зенит» в 17 м туре РПЛ — 3:1.

— Как отменить ваш бойкот на общение с журналистами?

— Научиться задавать нормальные профессиональные вопросы.

— Давайте поговорим про футбол?

— Нет. Пока вы не будете уважать нас, мы не будем уважать вас.

— Исключительно про футбол.

— Каждый раз так начинается, а потом какой нибудь один [журналист] вброс начинает делать.

— Давайте разберем третий гол «Локомотива»?

— Нет, я на «Локо ТВ» поговорю спокойненько, а вам всего самого наилучшего. Я же вас не трогаю, вы меня не трогайте. Всем мира и добра. Я же добрый, позитивный, — передает слова Дзюбы корреспондент «Матч ТВ».