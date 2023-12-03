«Спартак» проиграл «Ахмату» в матче 17-го тура РПЛ

«Ахмат» на своем поле обыграл «Спартак» в матче 17-го тура РПЛ. Встреча в Грозном закончилась со счетом 2:1.

© ФК «Спартак»

Три главных факта

1. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был удален с поля на 35 минуте матча прямой красной карточкой, после того как толкнул полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу. 32-летний косовар забил мяч и побежал к технической зоне «Спартака», демонстративно празднуя взятие ворот перед трибуной соперника.

2. «Спартак» проиграл «Ахмату» впервые за десять матчей. До этого на счету московского клуба было шесть побед и четыре ничьи.

3. «Ахмат» прервал свою девятиматчевую серию без побед в чемпионате России. Последний раз грозненская команда побеждала «Урал» (1:0) в 7-ом туре. После этого у «Ахмата» шесть поражений и три ничьи.

РПЛ. 17-й тур

«Ахмат» – «Спартак» – 2:1

Голы: Агаларов, 34 (1:0); Зиньковский, 44 (1:1), Ковачев, 48 (2:1)