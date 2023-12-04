Дзюбу назвали «охрененным чуваком»

«Дзюба — охрененный чувак. Во всех смыслах. Опытный, умный футболист, цепкий форвард, у которого можно многому научиться. Жаль, мы так недолго пробыли вместе.



Помню, отрабатывали мы удары. Ко мне подошел Артем: «В тебе много мощи, но зачем растрачивать ее всю? Пробей потише, низом. Спокойно, по газону». Дзюба ведь не колошматит по воротам, но попадает.



Можно было бы подумать, что Артем будет что-то из себя корчить — я Дзюба, все выиграл, пошли вы все. Это вообще не про него. Простой, приятный парень», — заявил Фамейе.