«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в домашнем матче чемпионата Англии
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в домашнем матче 14 го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча состоялась в Манчестере и завершилась со счетом 3:3. У хозяев поля отличились Фил Фоден и Джек Грилиш. У гостей голами отметились Джовани Ло Чельсо, Деян Кулушевски и Сон Хын Мин, который также забил мяч и в ворота своей команды.
«Манчестер Сити» с 30 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» (27) поднялся на пятое место. В следующем туре «Манчестер Сити» 6 декабря отправится в гости к «Астон Вилле», а «Тоттенхэм» днем позднее дома сыграет с «Вест Хэмом».