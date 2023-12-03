«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в домашнем матче 14 го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча состоялась в Манчестере и завершилась со счетом 3:3. У хозяев поля отличились Фил Фоден и Джек Грилиш. У гостей голами отметились Джовани Ло Чельсо, Деян Кулушевски и Сон Хын Мин, который также забил мяч и в ворота своей команды.