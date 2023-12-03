Промес прокомментировал потасовку в перерыве игры с «Ахматом»

«Драка в перерыве? Это была не драка, просто эмоции», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, перед тем как футболисты «Ахмата» и «Спартака» зашли в подтрибунное помещение во время перерыва, у Квинси Промеса и Мирослава Богосавца состоялся диалог на повышенных тонах. Футболист «Спартака» сказал сопернику «Я лучший футболист, I **** you (я тебя поимею. – Прим. «Чемпионата»). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.