Дзюба прокомментировал победу "Локомотива" над "Зенитом": "Безумно счастлив"
Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба поделился своими эмоциями после победы над "Зенитом" в 17-м туре РПЛ - 3:1.
"Безумно счастлив! Честно, столько переполняло эмоций... То, что команда победила... Я горжусь каждым своим партнером, каждым членом команды", - приводит его слова пресс-служба клуба.
Дзюба добавил, что его участие в матче было под вопросом, но представителям медицинского штаба удалось вернуть игрока в строй.
Форвард отметил, что "Локомотив" внынешнем чемпионате РПЛ дважды победил "Зенит".
"Два раза победить "Зенит" за один сезон дорогого стоит. Это говорит о том, что наша команда с характером. И у этой команды есть большое будущее. Так закаляется характер", - уверен он.
Дзюба добавил, что многие перед этим матчем говорили, что у "Локомотива" нетшансов против чемпиона, это стало дополнительной мотивацией.