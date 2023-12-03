Джикия считает, что в декабре и феврале нельзя играть в футбол

"Не раз говорил, что нельзя играть в футбол в декабре и феврале, вот тому подтверждение", - сказал Джикия.

В воскресенье "Спартак" вгостях проиграл грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2. "Влияет ли на "Спартак" три выездных игры подряд? Возможно, на кого-то и влияет, но опять же - есть медицинский штаб, который смотрит и комментирует, кто устал, кто не устал. Что касается выездов, то они всегда были, и всегда были игры на третий-четвертый день, и не думаю, что в чемпионате России это большая проблема", - добавил Джикия.