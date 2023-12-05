Тикнизян хочет продолжить карьеру в Испании

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян хочет продолжить карьеру в чемпионате Испании, а не в итальянской Серии А, информирует армянский журналист Грач Хачатрян.

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Тем не менее, согласно сведениям источника, клубы Ла Лиги не интересуются Тикнизяном, поэтому представители игрока могут начать самостоятельно предлагать своего клиента испанским командам.

Ранее итальянские СМИ писали, что Тикнизян интересен «Лацио» и «Болонье».