Дзюба оценил целесообразность игры в снегопад

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оценил целесообразность проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в снегопад. Об этом сообщается на сайте команды.

«Я думаю, что правильно. "Ростов" играл с ЦСКА , мы не сахарные. Нормальное явление. Играть было непросто: холодно. Огромное спасибо болельщикам, что пришли, поддерживали», — заявил Дзюба.

«Локомотив» 3 декабря в 17-м туре РПЛ обыграл «Зенит» . Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей, а Дзюба отметился голевой передачей.

Ранее в тот же день в Москве сыграли ЦСКА и «Ростов». Встреча была под угрозой срыва из-за накрывшего столицу снегопада. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин выступал за перенос матча на 4 декабря, однако судейская бригада приняла решение провести игру. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.