«Ювентус» готов приобрести полузащитника сборной Украины

Туринский «Ювентус» готов ускорить процесс приобретения центрального полузащитника «Шахтёра» и сборной Украины Георгия Судакова, сообщает Sport Mediaset.

© Пресс-служба УЕФА

По данным источника, туринцы рассматривают возможность предложения в € 10–15 млн за 21-летнего украинца. У клуба также есть альтернативный вариант – Куадио Коне из «Боруссии» Мёнхенгладбах.

Действующий контракт Судакова с «Шахтёром» рассчитан до лета 2028 года. Ранее была информация, что «горняки» оценивают игрока гораздо дороже.

В текущем сезоне Георгий провёл 16 матчей, в его активе три гола и один ассист.