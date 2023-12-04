Фабрицио Романо: «Челси» не ведет переговоров с Кварацхелией

На данный момент лондонский «Челси» не ведёт никаких переговоров о подписании хавбека «Наполи» Хвичи Кварацхелии или другого левого вингера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

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По данным журналиста, причиной тому является то, что руководство лондонского клуба продолжает доверять украинскому вингеру Михаилу Мудрику.

В клубе верят, что украинец станет важной частью проекта сегодня и в будущем станет выступать на самом высоком уровне. В сезоне-2023/2024 Мудрик провёл 13 матчей в составе «синих», на его счету два гола.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость грузина составляет € 85 млн.