Фернандес забил первый гол за «Челси» с 43-го удара

Первый гол полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (3:2) стал дебютным для аргентинца в рамках высшего английского дивизиона. Он нанёс 43 удара по воротам соперника, прежде чем забил, — больше, чем любой другой игрок, ещё не забивавший в этом сезоне.

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К «Челси» 22-летний Фернандес присоединился в январе 2023 года из «Бенфики». В нынешнем сезоне аргентинец провёл 13 матчей за «Челси» в рамках английской Премьер-лиги и забил два гола (оба в матче с «Брайтоном»). В 18 матчах высшего английского дивизиона прошлого сезона Энцо сделал две результативные передачи.